日本穀物検定協会が27日発表した2025年産米の食味ランキングで、5段階評価で最上位の「特A」には43銘柄が選ばれ、前年から4銘柄増えた。記録的な猛暑で品質低下が懸念されたが、高温に強い品種の普及が奏功した。初めて特Aを獲得したのは茨城の「ふくまる」と千葉（県南）の「粒すけ」の2銘柄。北海道の「ななつぼし」と佐賀の「さがびより」はいずれも16年連続で特Aに輝いた。北海道の「ゆめぴりか」が15年連続、岡山の「きぬ