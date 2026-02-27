中道改革連合、国民民主両党は、企業・団体献金の規制を強化する政治資金規正法改正案を近く衆院に共同提出する方針を固めた。献金の受け手を政党本部と都道府県単位の組織に限定するのが柱。同内容の改正案が1月の衆院解散に伴い廃案となったため再び提出する。関係者が27日、明らかにした。企業・団体献金を巡っては、自民党派閥裏金事件を踏まえ与野党で在り方を議論してきたが、自民が資金集めに影響が生じるとして規制に