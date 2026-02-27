東京市場まとめ 1.概況 前日の米国市場では、ハイテク株を中心に売りが優勢となったことで日経平均は147円安の58,606円と反落して取引を開始しました。米半導体大手のエヌビディア［NVDA］が売られ、日本市場も序盤から売りが優勢となりました。9時38分には58,130円をつけ、この日の安値を更新しました。その後は持ち直し、前引けは225円安の58,528円となりました。後場は海外勢による株価指数先物への買いが現物にも波及し、上