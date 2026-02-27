「お茶をお持ちいたしました」「いっぱい食べてよ！」 店内に響くのは、おばあちゃんたちの元気な声。3月2日、熊本市中央区段山本町に一風変わった飲食店がオープンします。 【写真を見る】メニューはランチで1種類『ばあちゃん喫茶』の看板娘たち80代、認知症があっても 歩行器でも「できる」を大切に 店の名前は「ばあちゃん喫茶」。 豊富な人生経験を持つ おばあちゃんたちに活躍してもらうことが、一番の目