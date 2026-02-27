俳優風間俊介（42）が、26日放送の日本テレビ系「ぐるナイ」（木曜午後8時）の人気コーナー「ゴチになります」に出演。自動車教習所での思い出を語った。この日は、ミニゲームに成功すれば1品目の金額が分かる「プレッシャーゴチ」と題して放送。風間は企画にちなみ「プレッシャーを感じたこと」を聞かれると、「ずいぶん前なんですけど、教習所で免許を取る時に救護訓練ってあるじゃないですか。その時に集まった若者たちがタラタ