お笑い芸人・みなみかわ（43）が26日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。お笑いコンビ・エバースの佐々木隆史（33）のエピソードを明かした。今回の企画は「センスある後輩に緊張しちゃう芸人」。緊張するセンス芸人としてFUJIWARAの藤本敏史は、佐々木・バカリズム・ダウ90000蓮見翔を挙げた。みなみかわも、佐々木に対しては「めっちゃ緊張する」と共感。「でも、あるエッチな番組で、女性が“