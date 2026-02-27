「大相撲春場所」（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）西前頭筆頭の義ノ富士（伊勢ケ浜）は２７日、大阪市内の部屋で熱海富士、尊富士、序二段の旭富士と２０番相撲を取り１１勝９敗の内容だった。義ノ富士は「今ガンガン稽古していて、めちゃくちゃ（相撲を）取った感はするんですけど、番数的には２０番ぐらい。一番一番しっかりやってるからそう感じるのかな」と充実感を口にした。当たった後に間ができた際の差し