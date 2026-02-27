ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは２７日、次節（３月１日）のホーム・東京ＳＧ戦に向けて、静岡・磐田市内で練習。メンバーも発表され、ＦＢ杉本海斗（２４）とＷＴＢジャック・ティム（２１）がスタメン入り。そろってリーグデビューすることになった。チームは現在３連敗中で７位。前節では１６点のリードを守れず、三重に逆転負けした。悪い流れを断ち切るために「何かを変えて行こう」と藤井雄一郎監督が決断し