◆米女子プロゴルフツアーＨＳＢＣ女子世界選手権第２日（２７日、シンガポール・セントーサＧＣ＝６７９３ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、３位で出た山下美夢有（花王）は４バーディー、３ボギーの７１で回り、首位と４打差の１１位に後退した。ともに６９の古江彩佳（富士通）と竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は通算４アンダーで１９位。ともに６９の馬場咲希（サントリー）と西郷真央（島津製作所）は３アン