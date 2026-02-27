◆２０２６年台日野球国際交流試合台湾代表―日本ハム（２７日、台北ドーム）日本ハムの郡司裕也捕手（２８）が２回の第１打席、台湾代表でチームメートの古林睿煬から左越えの先制ソロを放った。カウント３ー１から１５１キロを捉え、「打ったのは真っすぐです。きのう食べた小籠包が効きました。シーズンさながらの戦いを楽しみます」と、ユーモアあふれる郡司節で振り返った。開幕４番を任される背番３が、今季“１号”を