テレビ神奈川（ｔｖｋ）は、第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕、甲子園）で史上４校目の春連覇に挑む横浜（神奈川）の壮行特別番組「連覇への挑戦」（仮）を３月１８日の午後９時から３０分番組で放送する。番組では、今秋ドラフト上位候補でエースの織田翔希投手（２年）ら１年生の頃から主力として活躍してきた選手たちへのインタビューを通じて、連覇に挑む横浜ナインの現在地に迫っていく。春の頂点を目指し