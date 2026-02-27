◆２０２６年台日野球国際交流試合台湾代表―日本ハム（２７日、台北ドーム）日本ハムに在籍し、台湾代表として先発した古林睿煬投手（２５）が日本ハム打線相手に圧巻の立ち上がりを見せた。１番水谷、２番万波、３番レイエスの強力上位打線を３者連続の空振り三振に仕留めた。レイエスの３球目には１５６キロを計時した。台北ドームにつめかけた約４万人の台湾ファンから大歓声が起きた。３月６日に日本とのＷＢＣ初戦を迎