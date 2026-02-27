定番メニューにひと工夫。むずかしい作業やめんどうなことはナシ。令和版「きほんの料理」を、人気の料理家・長谷川あかりさんに教えてもらいます。＞＞バックナンバーはこちらから中華料理店でおなじみの八宝菜ですが、おうちで作るときは8種類も具材をそろえるのは大変。豚肉と、意外とだしが出るかまぼこ（ちくわ、かに風味かまぼこなどでも）さえあれば、好みの野菜をプラスするだけで充分おいしくできます。白菜の代わりにキ