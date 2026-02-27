昨年度から男女共学となった鹿児島商業高校で、きょう27日、卒業式が行われました。 男子校として最後に入学した生徒が学び舎をあとにしました。 27日、卒業の日を迎えたのは、鹿児島商業高校の3年生、116人です。 鹿児島商業は、昨年度から男女共学となったため、男子校時代を知る最後の生徒が卒業しました。 式では、堀之内尚郎校長が「高校生活で得た経験を宝に挑戦し続けてほしい」と卒業生にエールを贈り、最後に