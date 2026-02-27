溜桝鉄蓋の盗難現場提供：赤磐市 19日、岡山県赤磐市で側溝の桝の鉄製のふた「溜桝鉄蓋」2枚（時価4000円相当）が盗まれていたことが分かりました。 赤磐市によりますと2月19日に赤磐市戸津野の農道に取り付けた側道の桝のふた「溜桝鉄蓋」2枚が無くなっていると市民から連絡がありました。 市の職員が現地で確認し、2月27日に警察に被害届を出したということです。 赤磐市では、1月に別の場所で側溝などのふた「グレ