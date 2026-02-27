２７日の東京株式市場で日経平均株価は４日続伸。幅広い業種が買われ、日経平均株価は３日連続で最高値を更新した。 大引けの日経平均株価は前日比９６円８８銭高の５万８８５０円２７銭。プライム市場の売買高概算は３１億８１８万株。売買代金概算は９兆９０３０億円となった。値上がり銘柄数は１４４３と全体の約９０％、値下がり銘柄数は１２０、変わらずは３３銘柄だった。 前日の米株式市場では、半導体関連株な