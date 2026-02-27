日本時間１６時４５分に仏消費者物価指数（速報）（2月）、実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（速報）（2月）16:45 予想N/A前回-0.3%（前月比) 予想N/A前回0.3%（前年比) 実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）16:45 予想0.2%前回0.2%（前期比) 予想1.1%前回1.1%（前年比)