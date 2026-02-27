メインシナリオ…高値圏で伸び悩みを見せている。ただ、5日線やボリンジャーバンド＋１σは維持しており、これらに支えられて再び上昇に転じるとみられる。その場合の最初のポイントは、2月25日の高値9.894となる。ここ抜けてくると、2015年7月29日の高値9.919、10.000円の節目、2015年7月29日の高値10.087などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の9.700、基準線の9.688、一目