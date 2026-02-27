メインシナリオ…買い優勢、ただし21日線割れには注意。18日にそれまで上値を抑えていた154.00を上抜くと、25日は156.82まで上昇した。21日線は下降から上昇に変わり、現値は同線の上に位置している。目先、買いがやや優勢となるとみる。25日の高値156.82が最初の関門。高値更新となれば、節目の157.00が視野に入る。157円台に突入すると、9日の高値157.76や節目の158.00がターゲットになる。 サブシナリオ…一方、156円