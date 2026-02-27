山形県産ブランド米「雪若丸」を使った給食が27日、県内各地の小中学校などで一斉に行われました。寒河江市の小学校では、子どもたちがコメの甘みを味わっていました。この給食は、県産米への関心を深めてもらうため県内の小学校や中学校など、およそ270校で一斉に行われました。このうち寒河江市の醍醐小学校では、「雪若丸」を中心とした給食が提供され、子どもたちは普段と違うコメの味を楽しんでいました。児童 「もちもちして