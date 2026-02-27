元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が27日までに更新された関西テレビの競馬YouTubeチャンネル「カンテレ競馬【公式】」の番組「楽屋馬なし」にゲスト出演。AKB総選挙中に腹を割って話せた唯一のメンバーについて実名告白した。MCの麒麟・川島明が「総選挙が近づくとピリピリしてた？芸人はM-1の時にみんなピリピリする」と切り出した。柏木は「4月ぐらいからうっすらと気にしてた」と返答しながらも「話し合えることがなか