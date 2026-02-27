ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が27日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、ペアあるあるを明かした。高橋さんはペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）木原龍一（33）ペアの演技を解説席から解説。フリーでは「凄い！」8連発や、「この演技、宇宙一です」など、感情を抑えられずあふれ出す様子が、視