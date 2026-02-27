高市早苗首相（自民党総裁）は、保守分裂の石川県知事選を巡り、党推薦の現職馳浩氏（64）を支援するため、28日に金沢市を訪れる。馳氏が27日、自身のX（旧ツイッター）で明らかにした。2024年元日の能登半島地震後、初めての知事選で、復旧・復興策が主な争点。首相は馳氏と連携した復興加速化を訴え、支持拡大を図るとみられる。投開票は3月8日。首相は28日夜に金沢市内で開かれる馳氏の会合に出席し、応援演説する予定。党