女優の山下リオ（33）が27日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。同日、第2子出産を発表した姉で女優の大塚千弘（39）を祝福した。山下は第2子出産を発表した大塚の投稿を引用し、「姉ちゃんおめでとう」「赤ちゃんようこそ！」と祝福した。姉もこの投稿に反応。「出産立ち会ってくれてありがとう」と妹が出産に立ち会ったことを明かした。大塚は俳優の鈴木浩介と15年に結婚、21年5月に第1子誕生を発表した。そし