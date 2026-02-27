ハリウッドに再び衝撃が走った。ワーナー・ブラザースを買収するのは、ストリーミング企業の最大手Netflixではなく、同じく老舗スタジオのパラマウントとなる見込みだ。 参考：苦難続きのハリウッドに再び激震Netflixによるワーナー買収で映画文化はさらに衰退へ？ 米国時間2026年2月26日、Netflixがワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収を断念。パラ