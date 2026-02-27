B3リーグのトライフープ岡山は2月27日、ピータージュニア・オコエとのB3リーグ2025－26シーズンの契約を双方合意のうえで解除したと発表した。移籍先は奈良県の実業団チーム「ヤマトライジング奈良」。 現在24歳のオコエはナイジェリア出身、205センチ102キロのパワーフォワード。開志国際高校から名古屋学院大学へ進学し、2025年1月にトライフープ岡山