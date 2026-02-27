アーセナルは今夏の移籍市場でニューカッスルMFアンソニー・ゴードンの獲得を狙っているようだ。英『ザ・サン』が伝えた。2001年2月24日生まれで25歳のゴードンは、22-23シーズン途中にエバートンからニューカッスルに完全移籍。翌23-24シーズンからは背番号10を背負い、プレミアリーグ35試合11得点10アシストと破格の数字を残した。その後も攻撃の核として存在感を示しており、今季は第27節終了時点で21試合3得点を記録してい