RB大宮アルディージャは27日、RB大宮アルディージャU18のDF木寺優直(2年)がプロ契約を締結したことを発表した。木寺はU12世代から大宮の下部組織に所属。すでに今季の2種登録が完了しており、J2・J3百年構想リーグEAST-B第2節では出番こそなかったがベンチ入りした。以下、クラブ発表のプロフィールとコメント●DF木寺優直(きでら・すなお)■生年月日2008年9月12日(17歳)■出身地埼玉県■身長/体重179cm/65kg■経歴なかよし