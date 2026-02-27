横浜市は27日、横浜国際総合競技場と三ツ沢公園球技場のネーミングライツ契約が更新されることを発表した。横浜F・マリノスのホーム・横浜国際総合競技場は日産自動車株式会社と2026年3月1日から2031年2月28日までの5年契約で更新。引き続き「日産スタジアム」の愛称が使用される。小机競技場(日産フィールド小机)とスポーツコミュニティプラザ(日産ウォーターパーク)もネーミングライツ契約に含まれ、契約総額は6.5億円となっ