DxOは2月26日（木）、CP+2026の会場でRAW画像処理ソフトウェアの最新版「DxO PureRAW 6」を発表した。翌27日（金）からは会場で実際に試せるようになった。 新機能の1つが、デモザイクエンジンの強化だ。従来X-Transセンサーのみに対応していたAIエンジン「DeepPRIME XD3」がベイヤー配列センサーに対応。それにより対応機種が大幅に増加した。従来の「DeepPRIME XD2」から処理速度と画質の両面で強化された