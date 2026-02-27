CP+2026で、ハクバ写真産業がカメラバッグの参考出品を行っていた。ANTI GRAVITY SISTEM（アンチグラヴィティシステム）という設計を取り入れたモデルで、機材を入れたカメラバッグの体感重量を約30％軽減させる“無重力バックパック”としている。 この参考出品モデルは、ファッション性と機能性を併せ持った「LUXXe（ラグゼ）」シリーズから展開。製品化についてはまだ未定だが、来場者からのフィードバックを得