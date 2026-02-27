松井証券 [東証Ｐ] が2月27日大引け後(16:00)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の年間配当は50円(前期は40円)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社の株主利益還元策については、業績に応じて毎期配当していくことを基本方針としており、その水準は、主たる業務である信用取引を支える最適な自己資本水準、戦略的な投資の環境等を総合的に勘案した上で、配当性向60%