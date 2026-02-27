サイバーソリューションズ [東証Ｇ] が2月27日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の最終利益(非連結)は前年同期比25.2％増の7.6億円に伸び、通期計画の10億円に対する進捗率は76.1％に達し、さらに前年同期の67.4％も上回った。 株探ニュース