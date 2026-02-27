卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は27日、女子シングルスの3回戦が行われ、世界ランキング10位の早田ひな（日本生命）は同5位の蒯曼（中国）と対戦。ゲームカウント3ー2で勝利して準々決勝進出を決めた。 ■過去3敗の相手に序盤から光った積極性 早田は1回戦でブルーナ・タカハシ（ブラジル）、2回戦で何卓佳（中国）といずれもフルゲームの激闘を制し3回戦進出。これまで3戦3敗で、今