お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、26日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）に出演。大阪時代に客として訪れていた店の思い出を語った。同番組ロケで、横浜市鶴見区を訪れたケンコバ。入った飲食店で、入れ替わり立ち替わり厨房を手伝う常連客の姿を見ると、「常連さんがこうやってくれる店って、いい店やからね」と絶賛。「俺も大阪に住んでる時に、そういう店があった。俺も手伝うぐ