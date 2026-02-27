元AKB48／SKE48の佐藤すみれ（32）が27日、Xで「NRC PRODUCTIONに所属する運びとなりました。再び、芸能の世界で頑張ってまいります！！」と事務所所属と芸能活動再開を発表した。佐藤は21年1月に、K−1ファイターからプロレスラーに転向した愛鷹亮（36）と結婚。同年6月に長女・ひなのちゃん、23年9月には長男律くんを出産。「アイドル、ママを経て、前よりレベルアップした今の私の姿を知っていただけたら嬉しいです。得意として