検視で取り扱った約20人の女性遺体の画像データ約480点を持ち出したなどとして、警視庁は27日、綾瀬署警務課の男性巡査部長（52）を懲戒免職処分にした。警視庁によると、巡査部長は以前勤務していた警察署の霊安室で、私用のスマートフォンを使い撮影するなどしていた。性的欲求を満たすためだったと説明しているという。巡査部長は2009〜22年ごろ、鑑識係として勤務していた赤羽、城東、府中の3署で、鑑識活動などで取り扱っ