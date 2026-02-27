パドレスで開幕ローテ―ション入りを争っていたマット・ウォルドロン投手（２９）が痔の手術で長期離脱すると米メディア「ＴＭＺスポーツ」が２６日（日本時間２７日）、報じた。ウォルドロンは昨季、メジャーでの登板は１試合に終わったが、２０２４年には７勝をマークしているナックルボーラー右腕。痔の手術の感染症で入院しており、無期限の離脱を余儀なくされたという。パドレスのグレイグ・スタメン監督は同日「（マット