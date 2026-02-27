女優の土居志央梨が27日、NHK放送センターで行われた連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」完成報告会見に、戸塚純貴と共に出席し、放送終了から1年以上経つ中、スピンオフドラマが出来たことへの思いを語った。【写真】“ヨネ＆轟”土居志央梨＆戸塚純貴の2ショットも！本作は、2024年前期に放送され映画化も決定している連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフ。本編では描かれることがなかった