米球界のビッグカップルが再びスタンドを沸かせた。ＷＢＣ米国代表でナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕ポール・スキーンズ投手（２３＝パイレーツ）が２５日（日本時間２６日）にフロリダ州ノースポートのクールトゥデイ・パークでのブレーブスとのオープン戦で今季初登板。３回を投げて１失点だった。スタンドには恋人でインフルエンサー・モデルのオリビア・ダンさん（２３）の姿が。スペイン紙「マルカ」（英語版）は「ポール