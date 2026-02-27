米NVIDIAが2月26日（現地時間）に公開した同社グラフィックス製品向け最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 595.59」の公開を中止し、旧バージョンへのロールバックを推奨する事態になっている。「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 595.59」公開中止、ロールバックを推奨中。ファン制御に問題『バイオハザード レクイエム』への最適化を行うとしていた最新ドライバ「GeForce Game Ready Driver 595.59」の公開を中止し