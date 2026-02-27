『銀魂』の原作者・空知英秋のデビュー作を原作としたシリーズアニメ『だんでらいおん』が、Netflixにて4月より世界独占配信されることが発表された。声優キャストには小林親弘、潘めぐみが決定。併せて、ティーザーアートが解禁され、空知、小林、潘らのコメントも到着した。【写真】メインキャラクター・丹波鉄男（CV：小林親弘）、黒鉄美咲（CV：潘めぐみ）のキャラビジュ『だんでらいおん』は、2002年に「週刊少年ジャンプ