２月２１日の阪急杯・Ｇ３で１６着のスリールミニョン（牝４歳、栗東・高橋康之厩舎、父ミスターメロディ）は、愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場、芝１４００メートル）に向かう。２７日、管理する高橋康調教師が明かした。中京コースでは２歳時のききょうＳ、昨年の中京スポニチ賞と２戦２勝と相性がいい。「中京では結果を出していますからね。馬も（一度使って）すごく良くなっていますよ」と高橋康調教師。前走はスタ