巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が２７日、ブルペンでカーブを猛練習した。立ち投げで約３０分間、カーブを中心に投げ続けた。この日は内海投手コーチから「投げてみて」と提案を受ける形でカーブの練習を開始。直球を投じるときの体の開きを治す「修正球」として位置づけ、コーチからのアドバイスも受けながら練習に励んだ。「（真っすぐを投げるときに）体が早く力んじゃって、開いてしまう。カーブで力を