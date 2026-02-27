ＤｅＮＡの全体練習が２７日、横浜スタジアムで行われ、相川亮二監督（４９）が練習前の円陣でナインに声かけを行った。気温１３度の穏やかな太陽が差し込む横浜スタジアム。相川監督は身ぶり手ぶりを交えながら笑顔でナインに声をかけた。会話の内容は明かさなかったが「伝えることもあったりなかったりはしてますけど、どうでもいい話もしてますし、チームとしてその日、何かテーマがあれば伝えてます」。できる限りナインと