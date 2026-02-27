巨人の戸郷翔征投手が２７日、那覇キャンプでネットスローやキャッチボールなどを行った。２８日は韓国・サムスンとの練習試合で先発予定。自身にとって今季初実戦となる右腕は「その日のベストを尽くしていきたいです」と意気込んだ。戸郷は１４日に行われたライブＢＰでは打者１０人に対して２安打３四球と課題の残る結果となっており、ここまで実戦には登板せずにリリースを下げたフォームをネットスローで体にたたき込むな