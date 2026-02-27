◆ゴドルフィンマイル・Ｇ２（３月２８日、ドバイ・メイダン競馬場、ダート１６００メートル）１５日の１３５１ターフスプリントで１３着のシンフォーエバー（牡４歳、栗東・森秀行厩舎、父コンプレキシティ）、２２日のフェブラリーＳで５着のオメガギネス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロゴタイプ）、すばるＳ３着のビダーヤ（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の関西馬３頭がドバイのゴドルフィンマイル・