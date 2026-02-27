◇卓球◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ第６日（２７日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール２７日＝宮下京香】女子シングルス３回戦が行われ、世界ランク１０位の早田ひな（日本生命）が、同５位の蒯曼（かいばん、中国）をフルゲームの末に破り、８強入りを果たした。ＷＴＴの大会では過去３戦全敗だった因縁の相手を大舞台で初めて破った。２８日の準々決勝では、世界ランク１位の孫穎莎（そん・え