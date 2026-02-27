ナッシュビルが日本代表を歓迎日本サッカー協会（JFA）は2月27日、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表の本大会中の拠点となるチームベースキャンプトレーニングサイトをアメリカ・ナッシュビルSCトレーニングセンターに決定したと発表した。同センターを本拠地とするMLS（米メジャーリーグサッカー）のナッシュビルSCが公式Xを通じて日本代表を「お迎えできることを光栄に思います」と歓迎した。同クラブが本拠地とする施設