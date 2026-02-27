「ロックの殿堂」が、2026年度の殿堂入り候補者を発表した。リストにはオアシス、マライア・キャリー、フィル・コリンズ、シャキーラ、ローリン・ヒルといった、そうそうたる顔ぶれが並んでいる。 【写真】髪振り乱して熱唱「3度目の正直」で突破を狙うレジェンド歌姫 今年の候補者は計17組で上記の5組に加え、ピンク、ブラック・クロウズ、ジェフ・バックリィ、メリッサ・エスリッジ、ビリー・ア